Matheus Bahia sofre lesão muscular e desfalca Ceará contra o Atlético-MG

Um dos destaques do Ceará na temporada, o lateral-esquerdo Matheus Bahia vai desfalcar o time cearense no duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, 1º. De acordo com boletim médico do clube, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e agora segue em fisioterapia.

Com a ausência do titular, o técnico do Vovô, Léo Condé, optou por iniciar o confronto diante do Galo, válido pela 11ª rodada da Série A, com Nicolas na posição. O camisa 30 é reserva imediato de Bahia desde o início da temporada.