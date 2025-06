Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Ouça também na rádio O POVO CBN . Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Para o duelo deste domingo, Léo Condé deve contar com o retorno do ponta-esquerda Fernandinho. O jogador vinha sendo titular absoluto até passar por uma cirurgia no ombro. Já em fase final de transição, a expectativa é de que ele esteja à disposição e seja relacionado para o confronto diante do Alvinegro de Minas Gerais.

Além da motivação simbólica pelo aniversário do clube, o momento é crucial na trajetória alvinegra na Série A. Um triunfo contra um adversário tradicional como o Atlético Mineiro pode representar não apenas três pontos, mas também a reafirmação da força do elenco e o fortalecimento da confiança dentro e fora de campo.

Outra possível novidade é o retorno do atacante paraguaio Galeano. Inicialmente suspenso por conduta antidesportiva no jogo contra o Grêmio — ao ser acusado de retirar bolas das laterais do campo para retardar a reposição —, o camisa 27 teve a punição suspensa por efeito liminar, ficando novamente à disposição do técnico.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o rival mineiro vive um momento de instabilidade. O Atlético, comandado por Cuca, vem de empate por 1 a 1 com o Cienciano, do Peru, pela Copa Sul-Americana. O resultado impediu a classificação direta às oitavas de final, obrigando o Galo a disputar os playoffs do torneio contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.