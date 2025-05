Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de maio (22/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Palmeiras x Ceará: como chegam os times

No Ceará, Condé conta com o retorno do volante titular Fernando Sobral, que ficou de fora diante do Sport devido à suspensão automática. Substituído contra o Leão da Ilha após pancada no tornozelo, Pedro Raul viajou com a delegação para encarar o Verdão. O meia Rômulo é desfalque garantido por pertencer ao Palmeiras.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Diante de sua torcida, que não promete um caldeirão— menos de 18 mil ingressos foram vendidos até terça, 20 —, o Palmeiras joga pelo empate. Diante do cenário, pode baixar o ritmo, como fez na ida, ou partir para o ataque em busca de deixar o confronto ainda mais confortável. Afinal, diferentemente do Ceará, que teve três embates espaçados entre os dois eliminatórios, o time paulista teve uma maratona de cinco partidas.