Ceará x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Ceará x São Paulo: como chegam os times

No confronto, o Alvinegro almeja a vitória dentro de casa para voltar a ocupar uma das posições do G-4. Atualmente, o time é o quinto colocado, com sete pontos somados.Por outro lado, o Tricolor, adversário da vez, figura na décima colocação, com a mesma pontuação.

Comandado por Léo Condé, o time cearense chega ao embate com a clara missão de deixar seu torcedor satisfeito no Gigante da Boa Vista. O público no estádio, por sinal, deve ser grande: até ontem, mais de 35 mil pessoas já estavam confirmadas.



Portanto, empurrado pela torcida, o Vovô deseja somar os três pontos para seguir vivo na luta pelas primeiras posições na tabela. Para isso, porém, precisará superar desfalques importantes dentro de campo. A primeira grande baixa é o lateral-direito Fabiano, que recebeu terceiro cartão amarelo ante o Bahia e terá que cumprir suspensão automática. Sem o camisa 70, Condé deve escalar Rafael Ramos.