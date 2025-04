Ceará x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Ceará x Vasco: como chegam os times

Para o embate, Léo Condé deve seguir tendo alguns desfalques importantes. Ainda que Bruno Tubarão e Pedro Henrique estejam em trabalho de transição, os atletas não devem estar disponíveis para o embate. Também segue no departamento médico o lateral-esquerdo Nicolas, com uma lesão no adutor coxa direita.

As novidades ficam por conta dos retornos de Lucas Mugni e Matheus Bahia. Os atletas participaram da última atividade antes do jogo e estarão à disposição do treinador. Em relação à escalação, o treinador alvinegro deverá promover apenas uma mudança com relação ao time titular que enfrentou o Juventude, com Fernando Sobral ocupando a volância no lugar de Lourenço.

O Vasco de Fábio Carille também chega com algumas baixas para o embate contra o Vovô. O principal desfalque do time carioca é o meia Philippe Coutinho, que foi poupado. Além dele, também não viajaram para o jogo o volante Tchê Tchê, o zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Puma Rodríguez.