Juventude x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Goleiro Bruno Ferreira é titular do Ceará nesta temporada 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em busca de se manter no G-4 da Série A, o Ceará visita o Juventude neste sábado, 12, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16 horas (horário de Brasília), em duelo da terceira rodada da competição nacional. No confronto, o Vovô almeja a vitória para chegar aos sete pontos no certame e, assim, se garantir entre os primeiros colocados da tabela. Um empate, por sua vez, também é encarado como um bom resultado. Ciente da relevância do duelo, a diretoria do clube fretou voos de ida e volta visando preservar o elenco alvinegro de maiores desgastes físicos.



Adversário da vez, o Juventude quer manter seu histórico de bom mandante — que já foi comprovado na estreia do Brasileirão, quando venceu o Vitória por 2 a 0. Atualmente, o Papo ocupa a oitava colocação, com três pontos.

Juventude x Ceará pela Série A 2025: como chega o Papo Após vencer o Vitória na primeira rodada e ser derrotado pelo Botafogo na partida seguinte, o time do interior gaúcho visa superar o Ceará dentro do Alfredo Jaconi para largar bem na atual edição da Série A. Comandado por Fábio Matias, o Juventude tem dúvidas na escalação para o jogo. No gol, Marcão pode ceder lugar para Gustavo, recuperado de lesão, enquanto no ataque a grande incógnita fica por conta de Ênio, que retorna após suspeita de manipulação pelo cartão amarelo recebido contra o Vitória. Caso o camisa 97 não seja escalado, Petterson deve ser mantido na onzena inicial. Juventude x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Visitante neste sábado, o Ceará almeja manter sua boa campanha até então na competição nacional. Ciente da dificuldade de encarar o time gaucho em Caxias do Sul, o Alvinegro tem como objetivo principal neutralizar o adversário para aproveitar os detalhes ao seu favor, conforme relatou o zagueiro Willian Machado.

"É sempre um desafio. A gente sabe já do histórico do Juventude lá, assim como a gente é forte aqui na Capital. Eu creio que esses jogos são jogos em que o nível de concentração tem que estar o máximo possível. Como eles estão jogando em casa, naturalmente vão tentar se impor um pouco mais, vão tentar agredir a gente um pouco mais, mas eu acredito que a gente fazendo um jogo equilibrado, neutralizando a equipe deles e tendo a bola, a confiança vai passando também para o nosso lado. Então eu acho que o caminho é esse: fazer uma partida equilibrada e estar concentrado, atento ao detalhe que pode ser decisivo nesse tipo de jogo", comentou o camisa 23. No entanto, para pontuar novamente na Série, o Vovô vai precisar superar desfalques importantes: Matheus Bahia, Nicolas e Mugni. O trio é baixa por lesão e não viajou com o restante do elenco. Em contrapartida, Léo Condé conta com o retorno de Ramon Menezes. O defensor, que havia se lesionado em jogo contra o Confiança, está recuperado e volta a integrar o plantel.



Juventude x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do goleiro Bruno Ferreira, que protagonizou grande atuação no confronto diante do Grêmio. Dono da posição, o camisa 94 pode ser crucial para um resultado positivo na Serra Gaúcha. Já pelo Papo, o protagonismo deve ficar por conta do centroavante Gabriel Taliari, que soma três gols em nove jogos pelo time em 2025 — dois dos três tentos foram assinalados na Série A. Juventude x Ceará pela Série A 2025: retrospecto O histórico entre as equipes é equilibrado, com quatro vitórias do Ceará, quatro do Juventude, além de quatro empates. Porém, o time cearense carrega um jejum incômodo ante os gaúchos. Isso porque o Vovô nunca venceu o adversário gaúcho.Em seis confrontos realizados em Caxias do Sul, o Papo venceu três partidas e empatou em outras três oportunidades.

Juventude x Ceará pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "O Ceará chega em um ótimo momento na temporada, marcado por uma vitória recente contra o Grêmio. Apesar disso, o contexto do duelo contra o Juventude é muito complicado. Primeiro pelo fato do jogo ser no Alfredo Jaconi, local que o Vovô nunca venceu e que o Jaconero tem como grande trunfo em qualquer competição que esteja. Segundo porque o técnico Léo Condé tem desfalques bem relevantes: Matheus Bahia e Mugni, dois dos pilares do time.

São duas equipes que almejam, inicialmente, objetivos semelhantes no torneio, de garantir permanência e tentar alcançar vaga em uma competição continental. Será um jogo de superação para o Ceará e qualquer ponto conquistado é relevante. Para o Juventude, certamente, as preocupações também são grandes. Em 2025, o Alvinegro tem sido um time complicado de vencer. Não deve ser diferente neste sábado", avalia o jornalista do O POVO. Juventude x Ceará pela Série A 2025: provável escalação Juventude 4-3-3: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Petterson (Ênio), Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias