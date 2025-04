Ceará x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão Série A

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Grêmio: como chegam os times

Diante de sua torcida, a expectativa é manter o ótimo momento vivido jogando em Fortaleza. O time defende uma invencibilidade de 22 partidas na capital cearense — a última derrota foi ainda pela Série B de 2024, no dia 17 de agosto, diante do Mirassol, no estádio Gigante da Boa Vista, por 2 a 1.

Para seguir com o retrospecto positivo, os comandados de Condé devem contar com o apoio maciço da torcida. De acordo com a última parcial, mais de 20 mil alvinegros já garantiram presença no confronto. Em campo, no entanto, o treinador ainda busca a formação ideal para a equipe.



Três jogadores importantes devem continuar de fora: o zagueiro Ramon Menezes, o volante Richardson e o atacante Pedro Henrique. As ausências de Ramon e Richardson vêm sendo bem supridas por Willian Machado e Fernando Sobral. Já a vaga na ponta esquerda — um dos principais nomes do time na temporada — permanece como a principal dúvida.