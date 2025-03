Fernandinho lamenta derrota para o Bahia, mas exalta resiliência do Ceará: "Buscamos até o final"

Com o resultado negativo, o Vovô desperdiçou a chance de garantir classificação antecipada no mata-mata da Copa do Nordeste

Autor do primeiro gol do Ceará na derrota para o Bahia por 3 a 2 nesta quarta-feira, 26, o ponta Fernandinho concedeu entrevista após o apito final. Na oportunidade, o camisa 77 lamentou o revés ante o time baiano, mas exaltou a resiliência da equipe para buscar o empate.

Com o resultado negativo, o Vovô desperdiçou a chance de garantir classificação antecipada no mata-mata da Copa do Nordeste. Terceiro colocado, o time soma dez pontos — três a mais que o quinto lugar, Confiança. Agora, o foco alvinegro será no duelo contra o Red Bull Bragantino, que será disputado na segunda-feira, 31, pela primeira rodada da Série A 2025.