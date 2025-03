Ceará perde invencibilidade de 14 jogos seguidos após derrota para o Bahia

A derrota do Ceará para o Bahia pela Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 26, marcou o fim da invencibilidade de 14 jogos seguidos do Vovô na temporada. A equipe alvinegra não sofria um revés desde o dia 22 de janeiro, quando foi superada pelo Náutico, também pelo certame regional.

No recorte, o time comandado por Léo Condé embalou boa fase e se sagrou bicampeão do Campeonato Cearense diante do rival Fortaleza. Agora, o Vovô focará suas atenções na principal competição da temporada: a Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia alvinegra será diante do Red Bull Bragantino, na segunda-feira, 31, fora de casa.