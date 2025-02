Janderson retorna do Atlético-GO e é emprestado pelo Ceará ao Remo

Atacante Janderson no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Pedro Filho/ACG

O atacante Janderson retornou de empréstimo do Atlético-GO ao Ceará, mas já tem um novo destino definido, conforme apurou o Esportes O POVO: o Clube do Remo-PA. O vínculo será até o fim deste ano. O jogador ainda possui contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até o término da atual temporada. No entanto, uma renovação está em discussão, apesar de, no momento, não fazer parte dos planos de Léo Condé, técnico do Vovô.

O acordo inicial entre o time cearense e o goiano previa que Janderson permaneceria no Atlético-GO durante o Campeonato Goiano. Nesse meio-tempo, com o interesse do Alvinegro, à época, em Gabriel Baralhas, a permanência do ponta-direita em Goiás se estenderia até o fim de 2025.