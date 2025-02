Ceará x Confiança: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e Confiança se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro (12/02), em jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste de 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às19 horas (horário de Brasília).

Ceará x Confiança: como chegam os times

O Ceará deverá manter a base do time que ganhou o Clássico-Rei, com mudanças pontuais devido ao desgaste de algumas peças, como Fabiano Souza, Ramon Menezes e Pedro Henrique, por exemplo. Lourenço também pode reaparecer entre os titulares no meio-campo. Por outro lado, Rafael Ramos e Bruno Tubarão, sob os cuidados do departamento médico, seguem como baixas.



O Confiança também vive bom momento neste início de temporada: seis vitórias, um empate e apenas uma derrota em oito partidas, entre Campeonato Sergipano e Nordestão. O único revés foi justamente na largada da Lampions League, quando foi batido por 2 a 1 pelo CSA, em Maceió (AL). O time comandado por Waguinho Dias se reabilitou ao vencer o Náutico por 1 a 0. (Com Afonso Ribeiro)