Ceará x Iguatu: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Cearense

O confronto terá transmissão ao vivo no GOAT (canal do Youtube) e no Ge.globo (site). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e Iguatu se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de janeiro (29/01), em jogo válido pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Cearense de 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília).

Ceará x Iguatu: como chegam os times

Na rodada passada, o Vovô superou o Ferroviário no Clássico da Paz, por 2 a 1, com gols de Lourenço e Fernandinho. Foi a segunda vitória do time comandado pelo técnico Léo Condé na competição, que também derrotou o Tirol na estreia. Na tabela, o time alvinegro tem seis pontos somados, dois a mais que o Floresta, vice-líder da chave.



O Iguatu, que tem feito campanhas relevantes nas edições passadas do Campeonato Cearense – inclusive sendo responsável por eliminar o Vovô em 2022, quando eliminou o time de Porangabuçu nas quartas de final –, não vem tendo bom início neste ano. A equipe perdeu na estreia para o Maracanã, por 1 a 0, e empatou com o Floresta por 1 a 1 na rodada seguinte. Ambos os jogos aconteceram no Morenão, casa do Azulão. (Com Mateus Moura)