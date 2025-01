Marllon cita contato com Luiz Otávio antes de acerto com Ceará: "Sei o tamanho do clube"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-01-2025: Marllon. Início do Campeonato Cearense, com jogo entre Ceará e Tirol, no Estádio Presidente Vargas (PV). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Embora já tenha estreado com a camisa do Ceará, o zagueiro Marllon foi apresentado oficialmente pelo clube somente nesta segunda-feira, 20. Em entrevista coletiva, o jogador contou sobre os bastidores da negociação e revelou alguns dos atrativos que o fizeram acertar com o Vovô, dentre eles a torcida, a comissão técnica e a diretoria. Outro detalhe dito por Marllon foi sua amizade com Luiz Otávio. O defensor contou que tinha contato com o ídolo do Ceará antes de acertar com o clube e que, por esse motivo, já estava ciente da dimensão do “tamanho e da história” do Alvinegro de Porangabuçu, algo que também pesou em sua vinda.

"Não teve proposta diferenciada. Se trata do Ceará, é uma camisa pesada. Pela torcida, pelo estado, pelas pessoas que aqui estão, comissão técnica e diretoria. Não tem como pensar duas vezes. Desde a primeira oportunidade que surgiu o nome do Ceará, eu fiquei muito feliz e empolgado. Conheci pessoas que aqui jogaram. Antes eu tinha contato com o Luiz Otávio, um grande líder, pessoa e atleta. Então eu sei o tamanho do clube e da história", disse. Ramon Menezes é outro velho conhecido de Marllon Dupla de zaga titular do Vovô na vitória contra o Tirol, no final de semana passado, pela estreia no Campeonato Cearense de 2025, Marllon e Ramon Menezes se conhecem desde 2020, quando atuaram juntos no Cruzeiro. Segundo o camisa 3, esse contexto facilitou o entrosamento dos dois dentro de campo.