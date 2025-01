Ceará regulariza Nicolas no BID e lateral fica apto para estrear

Contratado para reforçar o elenco do Ceará na temporada de 2025, o lateral-esquerdo Nicolas foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e está apto para estrear com a camisa alvinegra.

O primeiro jogo do Vovô na temporada acontecerá no próximo dia 18, contra o Tirol, em jogo que abre o Campeonato Cearense de 2024. Durante a pré-temporada, que foi iniciada no último dia 3, o elenco do Vovô fará um treino aberto para a torcida no Presidente Vargas – o momento ocorrerá no dia 11.