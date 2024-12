Relembre anúncios de Natal do Ceará nos últimos anos

Na atual temporada, clube já anunciou as contratações de Dieguinho, Matheus Araújo, Willian Machado, Bruno Tubarão e Fernandinho e está encaminhado com o goleiro Keiller

Na véspera do Natal é comum que torcedores fiquem na espera do anúncio de novas contratações, os chamados "pacotões". Neste ano de 2024, antes mesmo da data comemorativa do dia 25 de dezembro chegar, o Ceará já anunciou oficialmente cinco reforços: Dieguinho, Matheus Araújo, Willian Machado, Bruno Tubarão e Fernandinho, além de encaminhar o acerto com o goleiro Keiller.

O Esportes O POVO relembra os anúncios de Natal do Ceará nos últimos anos. Em geral, o Vovô costuma presentear seus torcedores no Ano-Novo, mas em 2023, um dia após o Natal, o time cearense anunciou a contratação por empréstimo do lateral Raí Ramos.