Torcida do Ceará lota restaurante vizinho ao Brinco de Ouro antes de jogo decisivo

A Avenida Princesa D’Oeste, em Campinas (SP), já recebe centenas de alvinegros horas antes da partida entre Ceará e Guarani, neste domingo, 24, que pode selar o retorno do time de Porangabuçu à elite do Campeonato Brasileiro. Reunidos no restaurante Monte Bello, vizinho ao Estádio Brinco de Ouro, os torcedores confraternizaram e entoaram cânticos de apoio à equipe ao longo da tarde.

O Alvinegro, que é o quarto colocado e depende somente de si para conquistar ida à primeira divisão nacional, está de olho em outros três jogos: o duelo do Mirassol (2º) contra a Chapecoense (15º) no interior de São Paulo; o embate entre o Sport (5º) e o Santos (1º) na Ilha do Retiro, no Recife; e o confronto de Goiás (6º) e o Novorizontino (3º), em Goiânia.

Os cenários para o Ceará ascender à Série A são simples. Uma vitória sobre o Guarani confirma os comandados de Léo Condé no G-4 independente de outros resultados. Se Mirassol ou Novorizontino perderem e o Vovô empatar, o time cearense ultrapassa qualquer um dos dois no critério de desempate por ter mais vitórias somadas. A última hipótese é caso o Sport perca, resultado que garante automaticamente o acesso do Alvinegro.

Dirigente do Ceará exalta torcida antes de jogo do acesso: "Não vou esquecer nunca"

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, destacou a importância da torcida alvinegra em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, antes do jogo decisivo contra o Guarani, em Campinas, que vale o acesso à Série A para o time de Porangabuçu. O dirigente relembrou a festa dos torcedores no Castelão, na partida contra o América-MG, quando quase 64 mil pessoas garantiram o recorde histórico de público da Arena, classificando o episódio como memorável em sua trajetória.