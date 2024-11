Guarani x Ceará: siga ao vivo a transmissão do jogo do acesso em Campinas

Equipes duelam neste domingo, 24, às 18h30min (de Brasília), pela última rodada do certame nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Valendo o acesso para o Vovô, Guarani e Ceará duelam neste domingo, 24, às 18h30min (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão Série B 2024. O confronto será realizado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

Guarani x Ceará ao vivo: ouça via YouTube