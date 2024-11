Torcedores do Ceará vão a Campinas para decisão e vivem expectativa por acesso

Torcedor do Ceará, João Lucas Severino vai à decisão diante do Guarani em Campinas Crédito: Arquivo pessoal

A torcida do Ceará tem vivido dias de ansiedade. No próximo domingo, 24, o Vovô entrará em campo para decidir se vai, enfim, conquistar o tão sonhado acesso à Série A de 2025. Em Campinas (SP), o time enfrentará o Guarani, às 18h30min, no estádio Brinco de Ouro. Apesar de atuar fora de casa, a expectativa é de que a equipe de Porangabuçu seja apoiada durante os 90 minutos pela sua torcida, que promete lotar o setor destinado aos visitantes. Entusiasmados com o possível acesso, diversos alvinegros vão viajar cerca de 3 mil km para acompanhar o time de coração.

Entre os torcedores "turistas" estão Paulo Bruno Lima, de 32 anos, João Lucas Severino, 29, e Marcos Cristino, 35, que conversaram com o Esportes O POVO e revelaram que a ideia de ir ao duelo já estava arquitetada. Eles gastaram em torno de R$ 3,6 mil, R$ 1,7 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente, com passagens aéreas.

"Tive uma primeira ideia de ir para Campinas após o jogo do Ituano. Caso a vitória ou empate diante do Santos viesse, eu compraria. Acabou que a gente perdeu e a rodada foi bem ruim. Em conversa com a minha esposa, eu disse que ia ficar aguardando rodada a rodada. Na 36ª rodada, após a vitória em cima do Botafogo-SP, decidi que iria comprar independentemente do que acontecesse no jogo contra o América-MG", contou Paulo, que chegará à cidade paulista às 12 horas deste sábado, 23. Torcedor do Ceará, Paulo Bruno Lima vai à decisão diante do Guarani em Campinas Crédito: Arquivo pessoal "Já estava com a ideia de vir para Campinas caso a gente chegasse vivo pelo acesso. Tinha comentado com a minha noiva que era algo que poderíamos fazer e acompanhamos a questão das passagens aéreas. Após o jogo do Botafogo-SP, a gente comprou e deu tudo certo", disse João, que já está no local da decisão.

"A priori, eu queria ir para o jogo contra o América-MG, que é mais próximo, né? Como houve alguns problemas, não deu para ir. Já que eu não fui assistir na capital, é o jeito de ir para São Paulo. Consegui passagem bem em conta com um amigo meu que mora em Campinas e agora é partir", detalhou Marcos, que mora em Jericoacoara e vai desembarcar em Campinas na madrugada do domingo, 24. Sentimento para a partida Paulo Bruno destacou que o embate diante do Guarani é uma "mistura de ansiedade e preocupação" e relembrou o jogo contra a Ponte Preta, também em Campinas, que marcou o acesso do Vovô em 2009. "O Ceará vem fazendo um excelente segundo turno e, apesar de alguns tropeços, chegar nesse último jogo com chances de acesso aumenta a expectativa. O fator histórico também pesa, viver isso de perto na mesma cidade que ocorreu aquele acesso em 2009. Espero que possamos fazer história", comentou.

Já para João Lucas, o confronto é repleto de emoções. Em depoimento, o alvinegro citou o pai falecido, com quem assistia aos jogos, enaltecendo a alegria que teve há 15 anos. "A expectativa está lá em cima por toda a trajetória do Ceará até aqui. A torcida tem uma parte bem significativa em relação a chegar no domingo com chances claras de acesso. As emoções ficam no teto só de poder reviver o ano de 2009. Esse jogo (contra a Ponte Preta) é bem significativo porque, além do acesso, vou poder relembrar algo que vivi com meu falecido pai". Torcedor do Ceará, João Lucas Severino vai à decisão diante do Guarani em Campinas Crédito: Arquivo pessoal

Marcos, por sua vez, apegou-se a números quando falou do possível acesso. "Quinze anos depois e nós estamos no mesmo cenário. E, coincidência ou não, esse número eu levo muito comigo. É o dia que eu nasci, além disso, dia 21 fez 15 anos do acesso de 2009. E o mês 9 foi o mês que eu me juntei com a minha esposa e estou com ela até hoje. Eu estou indo pro jogo também por conta que ela me apoia", relatou. Palpites Questionados sobre palpites e cenários para o duelo, Paulo e João ressaltaram a dificuldade do embate contra o Bugre, que já está rebaixado para a Série C, mas mostraram confiança quanto ao retorno à elite do futebol brasileiro. "Eu tenho um pouco de receio quanto a palpites, 1 a 0 já seria uma goleada. Acredito que o Ceará tem tudo para fazer um grande jogo. O que vem sendo feito pelo departamento de futebol é algo bem interessante, não tem nada ganho. A torcida também está nesse ritmo. Estamos conscientes que é possível, mas com muita cautela. Se for meio a zero já é suficiente", afirmou Paulo.