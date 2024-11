Ceará encerra preparação para jogo decisivo contra Botafogo-SP; veja provável escalação

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, durante treinamento da equipe Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Portanto, a provável escalação do Ceará é formada por: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Mugni; Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga. O confronto, válido pela 36ª rodada da competição nacional, é de suma importância para o Vovô. Isso porque, em caso de vitória, o time alvinegro entrará no G-4 da Segundona. A possibilidade se tornou real após o empate em 1 a 1 do Sport — que é quarto colocado — com a Chapecoense neste domingo, 10. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente