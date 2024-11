Ceará vê concorrentes do G-4 tropeçarem e depende só de si para subir à Série A

O Ceará pode fechar com chave de ouro uma rodada perfeita na luta pelo acesso caso vença o Botafogo-SP na noite desta terça-feira, 12. Tendo a missão de fechar os jogos da jornada, o Vovô viu todos os seus rivais diretos – que hoje integram o G-4 – tropeçarem. Assim, uma vitória simples diante da equipe de Ribeirão Preto coloca o Ceará entre os quatro primeiros, fazendo o Alvinegro depender apenas dos próprios resultados para subir à Série A.

Com o Santos liderando a competição e já classificado, as equipes que o Ceará pode tirar do G-4, matematicamente, são Mirassol (2° com 63 pontos), Novorizontino (3° com 63 pontos) e Sport (4° com 60 pontos). Na rodada, o Leão Caipira empatou com o Avaí, enquanto Tigre do Vale foi derrotado pelo Operário. O time pernambucano, por sua vez, teve um empate amargo contra a Chapecoense e pode perder a posição para o clube cearense ainda nesta rodada.