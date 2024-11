Sport tropeça e Ceará depende de uma vitória para entrar no G-4 da Série B

O Ceará se mantém vivo na briga pelo G-4 da Série B após o empate do Sport por 1 a 1 com a Chapecoense na Ilha do Retiro, na noite deste domingo, 10 de novembro. O tropeço da equipe pernambucana deixa o Ceará com a chance de alcançar a zona de classificação para a Série A, caso vença o Botafogo-SP na próxima terça-feira, 12.

O Vovô, com 57 pontos, está agora a apenas três do Sport, que possui 60 pontos. Uma vitória alvinegra empata a pontuação com o Sport, mas, com uma vitória a mais, o Ceará assume o quarto lugar na tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí na última rodada, o Ceará contou com uma atuação decisiva do atacante Erick Pulga, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols. Agora, o time alvinegro encara o Botafogo-SP, terceiro pior mandante da Série B, em um confronto que pode ser decisivo para seu destino na competição.