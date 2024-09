Ceará x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online - Série B

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Brasil (canal de TV aberta), no GOAT (canal do Youtube) e no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e Vila Nova se enfrentam hoje, domingo, 22 de setembro (22/09), no jogo da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).

Ceará x Vila Nova: Vovô tem desfalque para o restante da temporada

Após sair lesionado na derrota do Ceará diante do Coritiba, na última quarta-feira, 18, o goleiro Richard teve a ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo constatada pelo Alvinegro de Porangabuçu e passará por cirurgia no próximos dias. O diagnóstico ocorreu após exame de imagem realizado na sexta-feira, 20. (Com Victor Barros)

Seleção feminina inicia preparação para Copa de 2027 contra a Colômbia; VEJA



Ceará x Vila Nova: onde assistir ao vivo ao jogo da Série B

TV Brasil: canal de TV aberta

canal de TV aberta GOAT: canal do Youtube

canal do Youtube Premiere: serviço de pay-per-view

Série B: dia e horário do jogo Ceará x Vila Nova

Domingo, 22 de setembro (22/09), às 18h30min (horário de Brasília).