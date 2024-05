Adversário do Ceará, Coritiba ainda não venceu como visitante na Série B

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão

Em três jogos atuando fora de casa pela Série B, o Alviverde soma dois empates, contra Ponte Preta e Novorizontino, e uma derrota, diante do Avaí. Com um ponto a menos que o Ceará, o Coritiba apresenta uma campanha regular com três vitórias, duas derrotas e um empate.

Após vencer a Chapecoense por 2 a 1 pela sétima rodada da Série B, o Ceará volta a campo nesta sexta-feira, 31, para enfrentar o Coritiba pela oitava rodada da Segundona. A partida acontece novamente na Arena Castelão. Adversário do Vovô, o Coxa ainda não venceu atuando como visitante pela competição.

Apesar de nunca ter vencido fora de seus domínios, a equipe paranaense chega para o confronto como a defesa menos vazada da Série B. Com apenas três gols concedidos no campeonato, o Verdão está há três partidas sem ter as redes balançadas.

O Alvinegro, por sua vez, apresenta um retrospecto razoável como mandante. Em cinco jogos com o mando de campo, a equipe de Vagner Mancini soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, ocorrida diante do CRB. Caso vença a partida contra o Coritiba, o Ceará poderá ingressar no G4 pela primeira vez desde que caiu para a segunda divisão.