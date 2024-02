Mancini valoriza empate com Náutico e projeta Clássico-Rei: "Maior teste da temporada até agora"

Após o empate sem gols diante do Náutico, o Ceará mantém a invencibilidade na atual temporada. O técnico Vagner Mancini, que tem aproveitado o período de início de temporada para testar as novas peças do clube, disse estar satisfeito com o desempenho da equipe alternativa escalada para enfrentar o Timbu.

O treinador do Alvinegro preservou os titulares contra o rival pernambucano visando o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, neste sábado, 17. No empate sem gols em Recife, o goleiro Richard foi o grande destaque do confronto e salvou o Vovô com defesas difíceis, principalmente no segundo tempo.



“Esses atletas, não só o Richard, mas outros atletas, fizeram um bom jogo e vêm mantendo aquilo que todos nós esperávamos. É um início de trabalho, ainda tem muita coisa para ser feita, mas acho que em um início de ano, ao dar oportunidade para que duas equipes joguem estamos equilibrando o elenco para que possamos ao longo da temporada usar os atletas na medida do possível e da necessidade da equipe do Ceará”, destacou Mancini