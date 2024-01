Recepcionados por Ricardinho em aeroporto, novos reforços chegam ao Ceará

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Atletas foram recebidos pelo ex-jogador no Aeroporto de Fortaleza na madrugada desta terça-feira, 2

Após atividades remotas, o Ceará inicia nesta terça-feira, 2, a pré-temporada em Porangabuçu. Para participar das primeiras atividades do ano no clube, desembarcaram no aeroporto de Fortaleza durante a madrugada alguns dos reforços anunciados.

O goleiro Fernando Miguel, o lateral-direito Raí Ramos, o meia Lourenço e o atacante Aylon foram recebidos pelo assessor de futebol e ex-jogador, Ricardinho nos primeiros momentos na capital cearense.

