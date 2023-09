Série B: veja os melhores momentos de Novorizontino 4 x 1 Ceará

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado em 4 a 1 pelo time paulista no Estádio Jorge de Biasi (SP), em duelo válido pela 28ª rodada da Segundona

Com uma atuação ruim, o Ceará foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 1 na noite desta segunda-feira, 18, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série B. Erick marcou o único gol a favor do Alvinegro de Porangabuçu na partida.



Novorizontino x Ceará: veja os melhores momentos