Ceará x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para a partida, Guto não conta com desfalques por suspensão, mas tem duas dúvidas: o meio-campista Chay e o atacante Nicolas, ambos por questões clínicas. A situação dos dois atletas deve ser definidahoras antes da bola rolar. Pelo lado da Ponte Preta, o técnico Pintado não contará com o lateral Gabriel, mas é provável que tenha o retorno do meia Elvis.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No retrospecto geral de jogos entre as equipes, o tom é de equilíbrio. Nas 14 ocasiões em que se enfrentaram, o Vovô saiu com a vitória seis vezes. Ocorreram três empates — contando com o do primeiro turno da atual Série B — e cinco vitórias da Macaca. Sete destes jogos ocorreram tendo o Alvinegro como mandante, onde foram contabilizadas quatro vitórias do Ceará, um empate e dois triunfos do time paulista. (Com Mateus Moura)



Ceará x Ponte Preta ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Ponte Preta

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Breno e Jean Carlos (Chay); Saulo Mineiro, Bissoli e Erick (Barletta). Téc: Guto Ferreira



Ponte Preta

4-3-3: Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Maílton; Léo Naldi, Feliphinho e Felipe Amaral; Paulo Baya, André e Eliel. Téc: Pintado