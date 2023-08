Santos x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Santos e Grêmio será disputado hoje, 20, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 20 de agosto (20/08), pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para tentar buscar os três pontos, o técnico Diego Aguirre conta com retornos importantes. Depois de faltar nos treinos na última semana, em meio as negociações com a Roma, Marcos Leonardo tem trabalhando normalmente e está à disposição.