Sport x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Sport e Ceará será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Sport e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 15ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para encarar o Leão de Recife, Guto Ferreira terá desfalques importantes. A delegação viajou à capital pernambucana sem Richard e Luiz Otávio, que ainda estão entregues ao departamento médico. A novidade da lista de ausentes é o meia Chay. O motivo, no entanto, não foi divulgado pelo Ceará. Os recém-contratados Orejuela e Guilherme Bissoli ainda não estão aptos a atuar, apenas a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências.

O rival alvinegro poderá ter jogadores importantes de fora. A dupla de ataque Luciano Juba e Vagner Love pode não ir à campo. Os atletas são dúvidas e não tem presença garantida para duelar frente ao Vovô. O Sport é o quarto na tabela de classificação e, em caso de vitória, pode assumir a liderança do campeonato. (Com Gazeta Esportiva)

Sport x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Sport x Ceará

Sport

4-3-3: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Luciano Juba (Felipinho), Vagner Love (Gabriel Santos). Téc: Enderson Moreira.

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Léo Santos e Willian Formiga; Caíque Gonçalves e Richardson (Zé Ricardo); Erick, Janderson e Vitor Gabriel (Nícolas). Téc: Guto Ferreira.

Quando será Sport x Ceará

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Sport x Ceará

Ilha do Retiro, em Recife (PE)