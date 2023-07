Cuiabá x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e Santos se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para esta partida, o Peixe seguirá com os desfalques dois laterais Nathan e Lucas Pires, que foram multados e afastados do Santos por terem sido flagrados em festa pouco antes do treino da última terça-feira. Além deles, o volante Alison e o lateral esquerdo Felipe Jonatan seguem fora por lesão no joelho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste sábado, o Santos ganhou mais um desfalque de peso. Por indisciplina, o venezuelano Soteldo foi afastado pelo clube e não será relacionado para o jogo. O colombiano Daniel Ruiz deve ser o substituto escolhido por Paulo Turra. (Com Gazeta Esportiva)

Cuiabá x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x Santos

Cuiabá

Walter; Raniele, Marllon, Alysson e Rikelme; Filipe Augusto, Ceppelini e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo e Mendoza

Quando será Cuiabá x Santos

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Santos

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)