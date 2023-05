Ceará é derrotado em 6 a 1 pelo Santos no Brasileirão Feminino A1

Rebaixado, o Ceará apenas cumpre tabela do Brasileirão Feminino A1. As Alvinegras receberam neste sábado, 27, o Santos, pela 13ª rodada do certame, e foram derrotadas por 6 a 1. O único gol do Vovô no embate foi marcado por Márcia.

Esta é a antepenúltima rodada do Brasileirão Feminino. No próximo jogo, o Ceará enfrenta o Internacional no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A partida ocorre no próximo sábado, 3, às 11 horas.

Após 13 partidas disputadas, o Ceará não soma nenhum ponto, tendo sido derrotado em todos os jogos até aqui. A equipe marcou 5 gols, mas foi vazada. 71 vezes.