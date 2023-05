Crianças com autismo e síndrome de Down irão ao Castelão no jogo Ceará x Novorizontino

A partida do próximo domingo, 28, às 15h30min, pela Série B, marca o retorno parcial do público aos jogos do Alvinegro de Porangabuçu

A partida entre Ceará e Novorizontino, no próximo domingo, 28, às 15h30min, pela 9ª rodada da Série B, marcará o retorno parcial do torcedor alvinegro ao estádio — somente mulheres, crianças e PcD em razão da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Além disso, o duelo será especial para um grupo específico.

O Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), que faz parte da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por meio da Casa Civil, levará crianças com autismo e síndrome de Down para conhecer as dependências da Arena Castelão e acompanhar o jogo.

Ao todo, 44 jovens de até 12 anos acompanhados pelas mães se farão presentes na praça esportiva para acompanhar o confronto entre o Vovô e o time paulista.

O Ciadi é um órgão estadual que oferece atendimento especializado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down, buscando levar assistência humanizada e sistêmica com foco na integração, reabilitação e desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, emocionais e motoras das crianças e dos adolescentes. É comum da instituição realizar eventos externos, pois entendem que esse público precisa estar incluído na sociedade.