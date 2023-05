Thyere fortalece fator casa do Sport antes da final e comenta mudanças no Ceará

Capitão do Sport, Rafael Thyere concedeu coletiva nesta terça-feira, 2, às vésperas da final da Copa do Nordeste diante do Ceará. O atleta comentou que o Vovô pode chegar com mudanças e "novos ares" após a troca de treinador entre os decisivos jogos e também salientou o fator casa como primordial para que o Leão da Ilha busque a virada. O embate ocorre nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, na Ilha do Retiro.

"Eles tiveram tempo de trabalho com o novo treinador. Independentemente da troca, sabemos que será um jogo muito difícil. Eles tem uma equipe qualificada, temos aqui também e temos o fator casa. Sabemos que isso é importante, mas também sabemos que pode ter nessa mudança de treinador (algumas transformações). O treinador chega com novas ideias, pode implementar, mas independentemente de qualquer coisa, é uma equipe difícil de se enfrentar. Estamos na nossa casa, temos um apoio do nosso torcedor e, se Deus quiser, vamos fazer uma grande partida", falou.

Na primeira partida, o Ceará levou a melhor ao bater o Sport por 2 a 1 na Arena Castelão. O fator casa foi destacado pelo jogador pelo fato de o Leão da Ilha precisar de uma vitória para, no mínimo, levar a partida para os pênaltis.

Na coletiva, Rafael Thyere pontuou que o torcedor rubro-negro pode também fazer diferença na final de amanhã. "A gente veio recente de jogos contra Retrô e Coritiba e em momentos difíceis a gente sentiu aquele apoio do torcedor e, sem dúvida, faz a diferença. Amanhã sabemos que a Ilha vai estar lotada, vai estar nos apoiando e ali se Deus quiser vamos fazer uma grande partida. Vamos respeitar o adversário, pois é uma decisão, mas temos o apoio do nosso torcedor que é já fez a diferença em outros jogos", disse ainda.

