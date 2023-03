Gabriel Lacerda critica atitude do Ceará em derrota diante do Vitória: "Inadmissível"

O Ceará entrou em campo nesta quarta-feira, com uma equipe reserva e, com isso, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Após o embate, o zagueiro Gabriel Lacerda criticou a atuação do time no revés e defendeu que o grupo deve representar melhor o Vovô.

"Independentemente se der equipe reserva ou titular, a gente representa o Ceará. Esse resultado é inadmissível. Não importa quem esteja em campo, a gente tem que representar e a gente não pode ter essa atitude que a gente teve hoje", pontuou ele.

Apesar das criíticas, o defensor pontuou que a equipe jogou bem em alguns momentos e falou em ajustes que devem ocorrer para o restante da temporada. "Teve alguns momentos da partida que a gente foi bem, mas não podemos aceitar esse resultado, aceitar isso. Temos que corrigir o quanto antes para que, após o jogo do Iguatu, possamos cravar a classificação que poderíamos ter cravado hoje e deixamos escapar", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags