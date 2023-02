Ceará anuncia a contratação do atacante Álvaro

Nos últimos dias, o atacante esteve no clube fazendo exames médicos e testes clínicos e foi integrado ao restante do elenco alvinegro

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 17, a contratação do atacante Álvaro, como o Esportes O POVO havia antecipado. O atleta de 25 anos estava no Al-Khor, do Catar, e assinou contrato definitivo com o Vovô até o fim de 2023.

“Muito feliz de vestir a camisa do Ceará. Quando surgiu a oportunidade de acertar com o clube, eu não pensei duas vezes. Sei o peso dessa camisa, da cobrança do torcedor; venho ciente disso tudo. Eu venho para agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e fazer história no Clube. Meu propósito aqui é fazer gols e dar muita alegria aos torcedores”, afirmou Álvaro ao site oficial do clube.

Nos últimos dias, o atacante esteve no clube fazendo exames médicos e testes clínicos e foi integrado ao restante do elenco alvinegro.

Álvaro pode jogar como centroavante ou aberto pela esquerda e tem passagens por clubes como Salgueiro-PE, Guarani-SP, Água Santa-SP, Internacional-RS e Náutico-PE. Ele se transferiu para o Catar em julho do ano passado.

