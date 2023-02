Sem Richardson e com estreia entre os relacionados, Ceará embarca para Teresina

A novidade entre os relacionados é o lateral-direito Warley. Ele poderá fazer a estreia com a camisa alvinegra

A delegação do Ceará embarcou na tarde desta terça-feira, 21, para Teresina, onde enfrenta o Fluminense-PI nesta quarta, 22, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Alvinegro viajou com 22 atletas.



A novidade entre os relacionados é o lateral-direito Warley. Ele poderá fazer a estreia com a camisa do Ceará, se for o desejo de Gustavo Morínigo. Em compensação, William Maranhão ainda não será opção para a partida.

Ficaram de fora os três atletas que já estavam sob os cuidados do departamento médico do clube, que são Luiz Otávio, Michel Macedo e William Formiga; além de Richardson. O zagueiro está em fase de recondicionamento físico após se recuperar de lesão, enquanto o lateral-direito está em fase de transição e o lateral-esquerdo foi poupado por fadiga muscular. Quanto ao volante, ainda não se sabe o motivo que o tirou de combate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Arthur Rezende destaca importância do Ceará vencer no Piauí pelo equilíbrio no Nordestão

Pela manhã, Morínigo fez o treino de apronto em Carlos de Alencar Pinto. O Ceará vai enfrentar o Fluminense-PI pela primeira vez na história e o duelo está marcado para o estádio Lindolfo Monteiro, a partir das 21h30min.

Veja relacionados do Ceará:

Goleiros: Richard e Aguilar.

Laterais: Warley, Igor e Danilo Barcelos.

Zagueiros: Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Jefferson.

Volantes: Arthur Rezende, Caíque, Guilherme Castilho e Geovane.

Meias: Jean Carlos, David, Pedro Lucas e Léo Rafael.

Atacantes: Vitor Gabriel, Hygor, Janderson, Erick, Luvannor.

Com Horácio Neto



Tags