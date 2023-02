Arthur Rezende destaca importância do Ceará vencer no Piauí pelo equilíbrio no Nordestão

O equilíbrio do G-4 do Grupo B da Copa do Nordeste é notável. As quatro primeiras equipes somam os mesmos sete pontos, diferenciando as campanhas entre si pelo saldo de gols. O Ceará é o quarto colocado e na quarta-feira tem a chance de tentar saltar adiante dos concorrentes, se conquistar mais uma vitória no torneio.

O adversário do Vovô será o Fluminense do Piauí, vice-lanterna do Grupo A, que ainda não venceu nenhuma partida no Nordestão. A partida está marcada para iniciar às 21h30min, no estádio Lindolfo Monteiro. Titular do Ceará, o volante Arthur Rezende comentou sobre a necessidade de vencer o tricolor piauiense, em coletiva concedida nesta segunda-feira, 20.

"É um jogo muito importante. Nosso grupo está bastante equilibrado e nós, que buscamos a classificação, temos que somar os pontos o mais rápido possível. Essa é nossa intenção. E por se tratar de um grupo muito equilibrado, a gente tem o pensamento de buscar os três pontos de todas as formas", disse. O volante destacou a experiência do elenco alvinegro e afirmou que os jogadores precisam estar com a concentração cada vez maior para chegar mais forte nos jogos.

Apesar da pressa em garantir logo a classificação na Copa do Nordeste, Rezende não põe o torneio regional como prioridade máxima do Vovô na temporada. “Nossa maior prioridade, sem dúvida, sempre foi o acesso na temporada. Em termos de Estadual e Copa do Nordeste, o Ceará sempre entra para buscar o título, entre essas duas não tem prioridade. Temos um grupo grande e qualificado e precisamos buscar os títulos nas duas competições. E no segundo semestre, buscar o principal objetivo da temporada, que é o acesso", explicou.

Desempenho pessoal

Tendo participado dos nove jogos do Ceará em 2023, cinco vezes como titular — e quando começou os jogos, não foi substituído —, Arthur Rezende falou um pouco sobre a adaptação que está tendo ao clube. Ele confessa que tem ansiedade pelo primeiro gol com a camisa alvinegra, mas garante que sabe controlar isso.

"Acredito que está sendo um período de adaptação bom, uma minutagem muito boa, pude estar ajudando nos jogos a buscar as vitórias, pude dar uma assistência. Claro que às vezes bate ansiedade pelo primeiro gol, mas estou tranquilo, quero melhorar mais ainda meu rendimento e acredito que os gols vão sair naturalmente aumentando minha produtividade e ajudando a gente a conquistar mais vitórias", afirmou.

