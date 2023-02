CRB x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

CRB e Ceará se enfrentam hoje, sexta, 17 de fevereiro (17/02), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN, nos serviços de streaming OneFootball e STAR+, e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, o treinador Gustavo Morínigo não poderá contar com Vitor Gabriel, expulso na vitória contra o Sport, na última rodada. Utilizado como titular nos jogos recentes, o centroavante deve ser substituído por Luvannor.

Além do camisa 63, o comandante paraguaio não terá os laterais Willian Formiga e Michel Macedo, ambos lesionados. Luiz Otávio, tratado como dúvida, não embarcou com a delegação para Maceió, assim como os recém-contratados Warley e William Maranhão. A novidade fica por conta do meia Pedro Lucas, que foi relacionado e poderá estrear com a camisa alvinegra.



O CRB, treinado por Umberto Louzer, não tem grandes problemas para o jogo. O técnico, inclusive, deve repetir a escalação que entrou em campo no empate com o Campinense, com destaque para o goleiro Diego Silva e os volantes Auremir e Juninho Valoura, trio ex-Ceará. (Com Mateus Moura)



CRB x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo



Canal de TV a cabo STAR+ : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming OneFootball: Serviço de streaming

Serviço de streaming Nosso Futebol: Serviço de Pay-per-view



Copa do Nordeste 2023 - CRB x Ceará

Escalação provável

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Longuine; Renato, Anselmo Ramon e Mike. Técnico: Umberto Louzer.



Ceará

4-3-3: Richard; Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Jean Carlos; Janderson, Luvannor e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo.



Quando será CRB x Ceará

Hoje, sexta, 17 de fevereiro (17/02), às 19 horas

Onde será CRB x Ceará

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

