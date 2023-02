Fortaleza x CSA ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Nordeste 2023 entre Fortaleza e CSA será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fortaleza e CSA se enfrentam hoje, sexta, 17 de fevereiro (17/02), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pelo Fortaleza, o meia Calebe tem nova chance de estrear. Ele até esteve em Salvador, mas não ganhou oportunidade. Atletas como Dudu, Sammuel e Júnior Santos, que ficaram fora do jogo contra o Bahia, devem ganhar oportunidade no time que começa a partida.

O Leão quer manter a estatística de ainda não ter perdido no PV como mandante em 2023, enquanto o Azulão tentará o primeiro triunfo fora de casa na temporada. (Com Brenno Rebouças)



Fortaleza x CSA ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball: Serviço de streaming

Serviço de streaming Nosso Futebol: Serviço de Pay-per-view



Copa do Nordeste 2023 - Fortaleza x CSA

Escalação provável

Fortaleza

Fernando Miguel; Dudu, Brítez, Ceballos, Lucas Esteves; Zé Welison, Calebe, Sammuel; Pikachu, Júnior Santos, Lucero. Téc: Vojvoda.

CSA

Dalberson; Celsinho, Xandão, Paulo Caesar, Pará; Bruno Matias, William Oliveira, Tomás Bastos; Geovane, Kaio Nunes (Jean Carlo), Rodriguinho. Téc: Bebeto Morais.

Quando será Fortaleza x CSA

Hoje, sexta, 17 de fevereiro (17/02), às 21 horas

Onde será Fortaleza x CSA

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

