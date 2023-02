Ceará acerta contratação do atacante Álvaro

Jogador estava atuando no futebol do Catar e já está em Fortaleza, para realizar exames e assinar contrato. Anúncio deve se feito em breve

O Ceará deve anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Álvaro, que estava no Al-Khor, do Qatar. O Esportes O POVO apurou que o jogador já está em Fortaleza para realizar exames médicos e assinar contrato.

Álvaro tem 25 anos, pode jogar como centroavante ou aberto pela esquerda e tem passagens por clubes como Salgueiro-PE, Guarani-SP, Água Santa-SP, Internacional-RS e Náutico-PE. Ele se transferiu para o Catar em julho do ano passado.

O vínculo de Álvaro com o Al-Khor, segundo o Transfermkt, vai até 30 de junho de 2023. Não se sabe, no entanto, se ele vem para o Ceará por empréstimo ou com contrato definitivo.

