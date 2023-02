Agenda: Ceará disputa três próximos jogos fora de casa

O Ceará embarcou nesta quinta-feira, 16, para o primeiro de uma série de três jogos que a equipe fará fora de casa. Nesta sexta-feira, 17, o Vovô enfrenta o CRB-AL no estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 19 horas. O jogo seguinte ocorre no Piauí, diante do Fluminense-PI, às 21h30min, no dia 22 de fevereiro.

A sequência de partidas como visitante será finalizada no dia 1° de março, quando o Alvinegro de Porangabuçu disputa o primeiro jogo da Copa do Brasil 2023 contra a Caldense.

O Vovô volta a jogar como mandante no dia 05 de março, quando disputa o segundo Clássico-Rei do ano diante do Fortaleza às 18h30min, pela 6ª rodada da fase de grupos do Nordestão. O embate deve ocorrer já na Arena Castelão, que tem projeção de entrega após reforma do gramado para o dia 27 de fevereiro.

