Ceará segue recomendação do Nudtor e eleições serão em sistema híbrido

Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público do Estado (MP-CE) propôs que a votação ocorra de forma híbrida após ocorrências de ameaças aos candidatos

O Ceará anunciou nesta segunda-feira, 12, que as eleições do Conselho Deliberativo, para o período de 2023 a 2026, serão realizadas em formato híbrido. Clube acatou a orientação do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público do Estado (MP-CE). A votação está marcada para a próxima quinta-feira, 15.

O Nudtor enviou despacho com a sugestão, pois teme a ocorrência de atos violentos durante a votação. O pedido foi feito com base em mensagens odiosas disseminadas em redes sociais e aplicativos de mensagem. No documento, foram apresentados exemplos de ameaças que ocorreram aos candidatos, assim, o Nudtor propôs que a votação ocorra de forma híbrida para priorizar a integridade física e corporal de todos os envolvidos.

Assim, serão permitidos aos eleitores votarem através de plataforma virtual ou presencialmente. O acesso à plataforma e as instruções de votação serão informados pela Comissão Eleitoral e disponibilizados nos endereços oficiais do Ceará Sporting Club.

O Vovô informou também que o horário será ampliado. A primeira convocação acontecerá às 9 horas e a segunda, com qualquer quórum, às 9h30min, com conclusão às 21h30min. Em seguida, será realizada a apuração do resultado.

Chapas que concorrem às eleições no Ceará



As eleições que ocorrem no próximo dia 15 de dezembro no Ceará vão definir os novos integrantes para os cargos de presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e presidente de honra do Conselho Deliberativo do clube. O mandato terá validade de 2023 a 2026, substituindo a atual composição, que tem como presidente Evandro Leitão, que comandou o Conselho de 2019 a 2022.



A chapa "Conselho de Todos" é composta por Danilo Lopes (presidente), por Raimundo Cavalcante (1º vice-presidente), Herbet Gonçalves (2º vice-presidente), Joathan Machado (secretário-geral), Haendel Vieira (secretário-adjunto) e Ioneda Benevides (presidente de honra).



Já a chapa "Conselho Independente" é composta por Jamilson Veras (presidente), Daleno Taumaturno (1° vice-presidente), Augusto César (2° vice-presidente), Márcio Forti (secretário-geral), João Gualberto (secretário-adjunto) e Castelo Camurça (presidente de honra).



Processo de votação no Ceará



O voto é assegurado aos associados contribuintes adimplentes com a referida taxa, conforme determinado pelo Conselho Deliberativo. A eleição será conduzida pela comissão eleitoral, composta por seu presidente, Odésio Aguiar de Castro, e membros: Eduardo Humberto Garcia Ellery; Joathan de Castro Machado; Guilherme Magalhães Furtado; José Gonçalves Feitosa e Hildebrando Batista Malveira.



