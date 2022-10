Série A: veja os cenários possíveis para que o Ceará não seja rebaixado

As partidas de Cuiabá e Coritiba, concorrentes à frente da equipe, e também do Atlético-GO, com um ponto a menos, podem ter influência direta no destino do Alvinegro

Com o término da 34ª rodada do Brasileirão, o Ceará voltou a figurar entre as quatro piores equipes da competição. A última vez que o Vovô esteve no Z-4 foi na 16ª rodada. A derrota para o Internacional, em Porto Alegre, deixou o time em situação delicada, já que para se salvar precisa alcançar pelo menos 41 pontos.

Neste caso, portanto, o time de Porangabuçu precisaria somar ao menos mais sete pontos para se salvar. As partidas de Cuiabá e Coritiba, os concorrentes à frente da equipe, e também do Atlético-GO, com um ponto a menos, podem ter influência direta na situação.

Cenário no qual Ceará vença todos os jogos

O Alvinegro não dependerá de outros resultados para não cair à Série B caso vença todas as partidas que restam no Brasileiro. Os 12 pontos somados pelo escrete preto-e-branco contra Fluminense (casa), Corinthians (fora), Avaí (fora) e Juventude (fora) levariam o clube aos 46 pontos.

Como Coritiba e Cuiabá se enfrentam na última rodada, uma das equipes não somaria os mesmos 12 pontos ou em caso de empate, ambas só conseguiriam 10, e seriam ultrapassadas pelo time de Porangabuçu.

Cenário no qual Ceará vença apenas os jogos como mandante

Em um panorama em que o Ceará vença apenas os dois jogos que tem como mandante, os quais jogará sem torcida, dependerá de outros resultados para permanecer na Série A. Contra Fluminense e Juventude é essencial exercer a força do campo de jogo e fazer os seis pontos.

Com essa pontuação, o clube só alcançaria 40 pontos e necessariamente teria que torcer para Coritiba, Cuiabá e Atlético-GO não somarem mais que cinco, cinco e seis pontos, respectivamente. Nesse cenário, só um desses times poderia ultrapassar a margem de pontos citada.

Cenário no qual Ceará ganhe de Fluminense, Avaí e Juventude

Um cenário favorável ao Ceará tem relação com o rebaixamento de seus adversários. Além do Juventude pela 38ª rodada, o Avaí, jogo da 37ª rodada, já pode estar rebaixado quando entrar em campo contra o Vovô. A vitória na partida fora de casa seria primordial para garantir a participação no Campeonato Brasileiro de 2023.

Com vitórias diante de Fluminense e Juventude, o time cearense teria um dos melhores cenários na reta final da Série A. Chegaria aos 43 pontos, mesmo dependendo de tropeços dos concorrentes, a pontuação estaria acima da previsão para não cair. A pontuação pressionaria Cuiabá e Coritiba que se enfrentam na última rodada, se não vencerem todos seus jogos até o confronto decisivo, não podem empatar na 38ª rodada.

Adversários dos concorrentes do Ceará na luta contra o rebaixamento

Coritiba - Juventude (fora), Flamengo (fora), Corinthians (casa) e Cuiabá (casa)

Cuiabá - Botafogo (fora), Palmeiras (casa), Atlético-MG (fora) e Coritiba (casa)

Atlético-GO - Santos (casa), Fortaleza (fora), Athletico (casa) e América-MG (fora)



