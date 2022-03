Ceará x Tuna Luso ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Tuna Luso se enfrentam hoje, terça, 15 de março (15/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Via rádio O POVO CBN, você também acompanha todos os lances da partida. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Nesta fase, o visitante não tem a vantagem do empate. Portanto, em caso de igualdade no placar durante o tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis. O elenco do Ceará realizou o último treino na tarde desta segunda, 14, no CT de Porangabuçu. Com o fim da semana livre entre os jogos, o Vovô realizou sete atividades entre a partida contra o CSA-AL, no último dia 5, pela Copa do Nordeste, até o confronto desta terça. Na semana passada, os atletas ganharam dois dias de folga visando novamente o calendário curto entre os jogos. O Alvinegro entrará em campo no próximo sábado, 19, pela última rodada do Nordestão, contra o Campinense-PB.



O técnico Tiago Nunes aproveitou o período para recuperar os atletas que estavam no departamento médico, como o volante Fernando Sobral, e melhorar o condicionamento físico dos novos contratados— o atacante Dentinho e o volante Rodrigo Lindoso— para que possam ser relacionados para pelo menos um dos jogos desta semana. Entre os recém-chegados,o meio-campista é o mais cotado para fazer sua estreia com a camisa alvinegra contra o Tuna Luso e pode pintar até mesmo na equipe titular.



Ceará x Tuna Luso ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Rádio O POVO CBN: áudio

Copa do Brasil 2022 - Ceará x Tuna Luso

Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Lucas Ribeiro (Rodrigo Lindoso) e Richardson; Lima, Mendoza e Vina; Cléber (Zé Roberto). Técnico Tiago Nunes

Tuna Luso-PA

4-3-3: Vitor Lube; Léo Rosa, Romário, Lucão e Edinaldo; Alysson, Kauê e Jayme; Luan, Kaique e Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida

Quando será Ceará x Tuna Luso

Hoje, terça, 15 de março (15/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Tuna Luso

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

