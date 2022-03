Barcelona SC x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Barcelona SC e América-MG se enfrentam hoje, terça, 15 de março (15/03), pela terceira fase da pré-Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Uma simples vitória é suficiente para o Coelho avançar. Em caso de novo empate, o vencedor será definido na disputa de pênaltis. As redes não balançaram no confronto em Belo Horizonte, mas não faltaram emoções. Nos acréscimos do segundo tempo, a equipe equatoriana chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti.

Para este confronto, o América-MG chega de derrota para o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro. O resultado, inclusive, tirou as chances de classificação do Coelho para a próxima fase. Como o técnico Marquinhos mandou a campo uma equipe reserva, o América deve enfrentar o Barcelona com o que tem de melhor. Por outro lado, os equatorianos se apegam na boa fase do time. Nos últimos sete jogos, foram seis vitórias e apenas um empate, justamente contra o próprio América. (Com Gazeta Esportiva)

Barcelona SC x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - Barcelona SC x América-MG

Escalação provável

Barcelona SC

Burrai; Velasco, Aimar, Rodríguez e Quiñonez; Piñatares, Leonai Souza e Martínez; Perlaza, Preciado e Mastriani. Técnico: Jorge Célico.

América-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Juninho, Lucas Kal, Alê; Pedrinho, Wellington Paulista e Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos

Quando será Barcelona SC x América-MG

Hoje, terça, 15 de março (15/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Barcelona SC x América-MG

Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador

