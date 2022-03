Ceará não contratará substituto para Jorge Macedo; Desessards vai se juntar a Sergio Dimas

Diretoria vai utilizar profissionais que já estão dentro do clube para recompor o setor

O Ceará não vai contratar um novo executivo de futebol para substituir Jorge Macedo, demitido domingo, 27, após a eliminação precoce do Vovô no Estadual.

Em coletiva concedida na tarde desta terça-feira, 1º, o presidente do clube, Robinson de Castro, informou que Sérgio Dimas e Armando Desessards serão os responsáveis pelo setor.

"Nós não vamos trazer ninguém porque eu já tinha outro executivo aqui, que é o Sérgio Dimas. Nós tínhamos dois, tem clube que só tem um. O Sergio Dimas pode estar à frente desse departamento junto com o Armando Desessards, que é o coordenador técnico, que é também cara muito preparado, que já foi executivo do América Mineiro na última temporada [...] esses dois estão aqui no departamento de futebol, então não vejo necessidade da gente trazer ninguém. Até para a gente procurar usar mais pessoas que estão aqui dentro", disse Robinson.

De acordo com o site oficial do clube, Sergio Dimas ocupa o cargo de gerente de futebol, enquanto Armando Desessards é o coordenador técnico. Ambos, no entanto, são executivos de futebol e já desenvolveram essa função em outras equipes.



