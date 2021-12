Ceará Futsal recebe quatro premiações individuais no Campeonato Cearense 2021

A equipe de futsal alvinegra, que conquistou o Tricampeonato Cearense este ano, foi homenageada com três prêmios individuais. A temporada de 2021 foi o melhor ano para o time: venceu também a Copa Estado e a Copa do Brasil, finalizando com três títulos.

O técnico Deividy Hadson foi eleito o melhor treinador do Campeonato Cearense. Sob seu comando o clube angariou o sexto título estadual e o terceiro no ano. Essa foi a segunda premiação do comandante em sua estadia no Vovô.

O goleiro Bruno Lambão também foi reconhecido. O atleta, que veste a camisa do clube há três temporadas, foi escolhido o melhor goleiro da competição. Por fim, o camisa 10 da equipe e capitão João César foi eleito o melhor jogador e artilheiro da competição. João garantiu 18 dos 87 gols do Vovô na competição, terminando como campeão invicto em 2021.



