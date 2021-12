Ceará Futsal se prepara para agenda cheia em 2022: seis competições estão no calendário

Após a conquista do Tricampeonato Cearense, da Copa Estado e da Copa do Brasil, o Alvinegro se prepara para iniciar a temporada de 2022. O time de futsal disputará seis campeonatos: dois estaduais, um regional e três nacionais.

Em termos estaduais, o Ceará buscará conquistar o bicampeonato na Copa Estado e o tetra no Campeonato Cearense. Nos regionais, a equipe tenta levar outra vez a Copa Nordeste, competição que venceu em 2019, de forma invicta, na cidade de Teresina.

As competições nacionais também estão no calendário. Atual campeão da Copa do Brasil, o Alvinegro espera garantir mais um título para o Porangabuçu na terceira participação do time na competição. Sendo o vencedor de 2021, o clube assegurou o caminho livre para a Supercopa.

No torneio, o Vovô enfrentará o Cascavel/PR, que conquistou a Liga Nacional de Futsal; o Magnus/SP, a Taça Brasil Divisão Especial; e o ASEC/PE, a Copa do Nordeste.

Por fim, o escrete cearense é esperado na Taça Brasil Divisão Especial. Competindo pela primeira vez, a equipe será a única representante do Estado por ter vencido o Campeonato Cearense e por ter sido finalista na Taça Brasil 1ª Divisão em 2021.

Expectativa de calendário

Supercopa – Segunda quinzena de fevereiro

Copa Estado – Março

Copa do Brasil – Início em abril

Campeonato Cearense – Início em maio

Copa do Nordeste – Outubro

Taça Brasil Divisão Especial - Aguardando definição



