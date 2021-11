Transmissão ao vivo de Athletico-PR x Ceará pelo Brasileirão; ouça narração

O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação com 39 pontos somados em 30 partidas disputadas, sendo oito vitórias, 15 empates e sete derrotas

Athletico Paranaense e Ceará duelam nesta quarta-feira, 10, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação com 39 pontos somados em 30 partidas disputadas, sendo oito vitórias, 15 empates e sete derrotas. O Furacão ocupa a 11ª posição com 38 pontos.

Sobre o assunto Escalações: como Athletico-PR e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Facebook:

Tags