Escalações: como Athletico-PR e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Athletico Paranaense e Ceará duelam nesta quarta-feira, 10, em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª colocação com 39 pontos somados em 30 partidas disputadas, sendo oito vitórias, 15 empates e sete derrotas. O Furacão ocupa a 11ª posição com 38 pontos.

Veja as escalações de Athletico-PR e Ceará:

Athletico-PR

3-5-2: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Christian, Nikão e Abner; Terans e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim

Ceará

4-5-1: João Ricardo; Gabriel Dias, Klaus, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Marlon, Rick e Mendoza; Vina. Técnico: Tiago Nunes

Athletico-PR x Ceará: arbitragem do jogo



A partida será comandada pelo árbitro FIFA Wilton Pereira Sampaio. Ele terá Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires como assistentes. Leone Carvalho Rocha é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

